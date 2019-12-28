На Гавайях найдены тела шести погибших при крушении вертолета

Экстренные службы нашли тела шести человек, находившихся на борту рухнувшего вертолета. Инцидент произошел на острове Кауаи на Гавайях, сообщает глава местной пожарной службы.

Согласно данным NBC, всего на борту вертолета находились семь человек. Один из них числится пропавшим, его поиски продолжаются. Однако спасатели заявляют, что шансов на то, что он остался в живых, очень мало.

Глава пожарной службы Кауаи Соломон Конохо заявил, что поиски продолжатся после того, как погодные условия это позволят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при крушении самолета в Казахстане погибли 14 человек.