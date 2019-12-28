Пассажиры вылетели из Петербурга в Мюнхен с задержкой

Рейс Петербург — Мюнхен вылетел из культурной столицы России с получасовой задержкой.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, в Северной столице на полчаса задержался самолет, который должен был вылететь из петербургского аэропорта Пулково в Мюнхен в 12:00. Однако пассажиры смогли вылететь в немецкий город лишь в половину первого.

Причины задержки на данный момент неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет из Петербурга отправится в Новосибирск с небольшой задержкой. Судя по обновленным данным, он вылетит с небольшой задержкой — в 13:45.

Кроме того, сегодня ночью на два часа задержался самолет, летевший из Москвы в Петербург. В результате самолет отправился в путь лишь в 02:33 и прибыл в место назначения в 03:34.