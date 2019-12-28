Домушники оставили инженера из Сертолово без украшений и техники

Правоохранительные органы Всеволожского района Ленобласти разыскивают злоумышленника, похитившего имущество из частного дома.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне, 27 декабря, в полицию обратился 29-летний инженер и рассказал, что кто-то пробрался в его частный дом на дачном участке, расположенном в микрорайоне Сертолово-2, разбив стекло входной двери. Оттуда он вынес ювелирные украшения и ноутбук, после чего скрылся.

Инженер оценил общую сумму ущерба в 200 тысяч рублей. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленник разыскивается.

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