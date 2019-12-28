Сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты с сестер Хачатурян

Сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестёр Хачатурян, Ангелины и Крестины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.

Ранее сотрудники ФСИН сняли электронный браслет с младшей из сестёр Хачатурян, Марии.

Остальное ограничения остались в силе – сестрам Хачатурян по-прежнему нельзя общаться друг с другом, говорить со свидетелями по делу и журналистами.

В начале декабря Следственный комитет РФ сообщил, что завершил расследование дела сестер Хачатурян, которых подозревают в убийстве отца. Уголовное дело в отношении двух фигуранток направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. В отношении самой младшей из них идет отдельное разбирательство. СК просит назначить девочке принудительное лечение. В результате проверки установлено душевное состояние фигуранток — двое из сестер могли осознавать фактический характер совершаемых действий, а также руководить ими.

Напомним, убийство Михаила Хачатуряна произошло 27 июля прошлого года. По версии следствия, сестры зарезали своего отца Михаила Хачатуряна в их квартире в Москве. Девочек арестовали и поместили в СИЗО, однако после меру пресечения смягчили до «запрета совершения определенных действий». В июне этого года девушкам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что адвокаты, которые представляют в суде родственников убитого Михаила Хачатуряна склоняются к версии о том, что он был убит из-за денег.