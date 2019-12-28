Последняя в уходящем году акция «желтых жилетов» в Париже переросла в беспорядки

Во время акции радикалы устроили беспорядки. Фото: Pixabay

Во время акции радикалы устроили беспорядки. Фото: Pixabay

В Париже проходит последняя в 2019 году традиционная субботняя акция движения «желтых жилетов».

Во время акции радикалы устроили беспорядки, сообщает РИА Новости.

В ходе протеста против пенсионной реформы радикально настроенные люди бросали камни в сотрудников полиции, поджигали урны для мусора и разбирали ограждения. Полицейские отвечали слезоточивым газом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на акциях протеста вечером в Париже 12 января задержали свыше 200 человек, сообщает Sputnik. Полиция использовала на бунтовщиках газ и брандспойты. В сотрудников полиции летели камни, бутылки и прочий мусор.