В Лужском районе почти два часа тушили полыхающий дом

В Лужском районе Ленобласти спасатели тушили полыхающий дом. Постройка вспыхнула в в СНТ «Балтиец-2» массива Мшинский на площади 48 квадратных метров.

Все произошло в субботу вечером, 28 декабря. Соответствующий сигнал поступил дежурному в 17:13. К месту происшествия незамедлительно отправились восемь пожарных на двух спецтранспортах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, на устранение огня сотрудникам потребовалось почти два часа. К 18:51 огонь был полностью потушен.

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