В Лужском районе почти два часа тушили полыхающий дом

В Лужском районе почти два часа тушили полыхающий дом
Огонь тушили 8 пожарных. Фото: pixabay

В Лужском районе Ленобласти спасатели тушили полыхающий дом. Постройка вспыхнула в в СНТ «Балтиец-2» массива Мшинский на площади 48 квадратных метров.

Все произошло в субботу вечером, 28 декабря. Соответствующий сигнал поступил дежурному в 17:13. К месту происшествия незамедлительно отправились восемь пожарных на двух спецтранспортах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, на устранение огня сотрудникам потребовалось почти два часа. К 18:51 огонь был полностью потушен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о гибели человека на Туристской улице. Мужчина попал под электропоезд.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Крыму бойцовская собака напала на маленького мальчика
В кукурузном поле Аргентины экстренно сел самолет
Внуки главы Эстонии ходят в русский детсад
Ученые исследуют новый способ проверки интеллекта по МРТ
В Лужском районе почти два часа тушили полыхающий дом
Стало известно, что нельзя есть на Новый год
В США при крушении самолета погибли пять человек
В Турции разработали собственный электрокар