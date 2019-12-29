Внуки главы Эстонии ходят в русский детсад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что ее внуки ходят в русский детсад.

По словам эстонского лидера, детей туда отправили для изучения разных языков. Она подчеркнула, что в детском саду они должны освоить хотя бы еще один, а лучше – два языка.

Как сообщает ERR, Кальюлайд также отметила, что поддерживает введение более углубленного изучения языка, литературы и культуры для русскоговорящих детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в настоящем году в Северной столице открылось рекордное количество детских садов. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов.