В Петербурге открылось рекордное количество детсадов в 2019 году

Все открытые в городе детские сады оборудованы по современным технологиям. Фото: gov.spb.ru

Все открытые в городе детские сады оборудованы по современным технологиям. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в уходящем году в городе открылось рекордное количество детских садов.

Об этом он рассказал на открытии второй площадки детского сада №24 в Петроградском районе, в котором по личному поручению губернатора создали уголок блокадной истории Ленинграда.

По его словам, все открытые в городе детские сады оборудованы по современным технологиям.

Губернатор также отметил, что до 2022 года на Петроградской стороне должны открыться еще четыре детских сада на 400 детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в течение двух лет Шушары обеспечат девятью социальными объектами. До 2021 года в Шушарах должны открыть семь общеобразовательных учреждений и две поликлиники. Уже в 2019 году на кадастровый учет поставили два земельных участка, приобретенных у строительной компании «Дальпитерстрой».