В Крыму бойцовская собака напала на маленького мальчика

В Нижнегорском районе Республики Крым собака напала на ребенка. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Согласно данным пресс-службы Главного управления МВД РФ по региону, животное бойцовской породы покусало 9-летнего мальчика. В настоящее время жизнь ребенка вне опасности.

Медики из детской клинической больницы собираются перевести юного пострадавшего в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Как сообщает ТАСС, перевод планируется провести в начале января следующего года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о покусанном собакой двухлетнем ребенке. Животное несколько раз укусило юную петербурженку. Пострадавшую доставили в больницу с переломом носа. По словам ее матери, все произошло на территории детской площадки.