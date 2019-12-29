В Крыму бойцовская собака напала на маленького мальчика

В Крыму бойцовская собака напала на маленького мальчика
Собака покусала ребенка. Фото: pixabay

В Нижнегорском районе Республики Крым собака напала на ребенка. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Согласно данным пресс-службы Главного управления МВД РФ по региону, животное бойцовской породы покусало 9-летнего мальчика. В настоящее время жизнь ребенка вне опасности.

Медики из детской клинической больницы собираются перевести юного пострадавшего в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Как сообщает ТАСС, перевод планируется провести в начале января следующего года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о покусанном собакой двухлетнем ребенке. Животное несколько раз укусило юную петербурженку. Пострадавшую доставили в больницу с переломом носа. По словам ее матери, все произошло на территории детской площадки.

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