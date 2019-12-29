Утром на Вадима Шефнера 38 спасателей тушили «однушку»

В Василеостровском районе Северной столицы вспыхнул пожар в однокомнатной квартире. Авария произошло на улице Вадима Шефнера в доме №12/1.

Сигнал о ЧП поступил дежурному сегодня утром, 29 декабря. К месту происшествия незамедлительно направили 38 сотрудников.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по городу, возгорание произошло на кухне и коридоре. Обстановка горела на площади 18 квадратных метров.

К 7:14 огонь был полностью потушен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в одном из районов Ленинградской области. Огнеборцы почти два часа тушили полыхающую постройку.