Утром на Вадима Шефнера 38 спасателей тушили «однушку»

Утром на Вадима Шефнера 38 спасателей тушили &#171;однушку&#187;
В квартире горела обстановка. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Василеостровском районе Северной столицы вспыхнул пожар в однокомнатной квартире. Авария произошло на улице Вадима Шефнера в доме №12/1.

Сигнал о ЧП поступил дежурному сегодня утром, 29 декабря. К месту происшествия незамедлительно направили 38 сотрудников.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по городу, возгорание произошло на кухне и коридоре. Обстановка горела на площади 18 квадратных метров.

К 7:14 огонь был полностью потушен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в одном из районов Ленинградской области. Огнеборцы почти два часа тушили полыхающую постройку.

ГУ МЧС России по Петербургу пожар спасатели
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Утром на Вадима Шефнера 38 спасателей тушили «однушку»
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