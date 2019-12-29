Пешеход чудом выжил после ДТП с LADA на автодороге Петродворец – Кейкино

В Ломоносовском районе мужчина попал под колеса легкового автомобиля LADA Largus. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Все произошло сегодня, 29 декабря, около 3:40 на седьмом километре автодороги Петродворец – Кейкино. Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, когда произошло ДТП.

Как сообщили в УГИБДД, пострадавшему на вид 40 лет.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

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