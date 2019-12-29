Пожарные меньше часа тушили квартиру в поселке Кировские Дачи

Пожарные меньше часа тушили квартиру в поселке Кировские Дачи
Пожар начался утром. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в квартире жилого дома. Обстановка полыхала в одной из построек поселка Кировские Дачи.

Возгорание произошло в воскресенье утром, 29 декабря. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 10:15. К месту происшествия оперативно была направлена дежурная смена 52 пожарно-спасательной части региона.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, помещение горело на площади 8 квадратных метров. Пожарные полностью потушили огонь в 11:07.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с легковушками в Петербурге. Один из водителей уснул, в результате чего выехал на «встречку» и врезался в другую машину.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
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