Пожарные меньше часа тушили квартиру в поселке Кировские Дачи

В Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в квартире жилого дома. Обстановка полыхала в одной из построек поселка Кировские Дачи.

Возгорание произошло в воскресенье утром, 29 декабря. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 10:15. К месту происшествия оперативно была направлена дежурная смена 52 пожарно-спасательной части региона.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, помещение горело на площади 8 квадратных метров. Пожарные полностью потушили огонь в 11:07.

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