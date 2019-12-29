Уснул и выехал на встречную полосу: ДТП на пересечении Ветеранов и Партизана Германа

В Северной столице на пересечении Ветеранов и Партизана Германа произошло ДТП с участием автомобиля сервиса «Яндекс.Такси». Легковушки не поделили участок по направлению к метро.

Авария случилась сегодня, 29 декабря, ранним утром. По словам очевидцев, водитель уснул, в результате чего выехал на встречную полосу.

«Подбили такси», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах видно, что легковушки получили значительные повреждения, но никто из людей не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о грузовом автомобиле, который не пролез под низким мостом. Столкновение произошло на Южном шоссе.