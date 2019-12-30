Петербургские водители собрали елку из 500 машин и побили рекорд

Автомобилисты в Петербурге выстроили свои машины в форме гигантской елки, зарядив себя и окружающих новогодним настроением.

Как рассказывается в посвященном акции паблике в соцсети «ВКонтакте», водители устроили флешмоб в Выборгском районе Петербурга, собрал там более пяти сотен автомобилей. В этом году участники акции побили рекорд по числу, собрав 27 машин.

Жители Петербурга проводят «Автоелку»не в первый раз. Суть заключается в том, чтобы выставить большое количество автомобилей в фигуру ели. При этом сами машины украшены гирляндами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в новогоднюю ночь в центре Петербурга ограничат движение транспорта. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга обнародовал ограничения в движении транспорта в новогоднюю ночь.