Форты в Кронштадте реконструируют за 4,5 млрд рублей

Форты в Кронштадте реконструируют за 4,5 млрд рублей
Форта «Петр I». Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Министерство обороны России представило проект реконструкции и реставраүи кронштадтских фортов Кроншлат и Петр I. Все работы намерены завершить до конца 2023 года. Инвестиции в проект составят 2,3 млрд и 2,2 млрд рублей.

Как сообщается на федеральном портале раскрытия нормативных правовых актов, общая площадь фортов составляет более 37 тысяч квадратных метров. Средства из бюджета намерены выделять в течение четырех лет.Что именно будет происходить после реконструкции фортов, в документе не сообщается.

Отметим, что форты являются памятниками истории и культуры федерального значения, а также компонентами объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инвестора для реконструкции теплиц Таврического сада объявят в 2020 году.

кронштадт минобороны новости спб реконструкция форты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пассажирский автобус Минск-Петербург перевернулся под Псковом
Эксперт рассказал об особенностях символа наступающего года — крысе
Россиянам рассказали об опасности новогодних салатов
Стало известно, из-за чего мог произойти пожар в корпусе ИТОМО на Биржевой линии
В России могут создать авиаперевозчика для Дальнего Востока
Bloomberg назвал основные достижения Путина за 20 лет власти
Форты в Кронштадте реконструируют за 4,5 млрд рублей
Приговоренного к пожизненному сроку экс-участковому огласят еще один приговор