Bloomberg назвал основные достижения Путина за 20 лет власти

Американские журналисты из издания Bloomberg оценили достижения российского президента Владимира Путина за 20 лет его правления.

По мнению издания, самым главным достижением Путина является расширение геополитического влияния страны при небольшом бюджете. Журналисты отметили, что Соединенные штаты тратят на оборону страны в несколько раз больше средств, чем Россия на все свои сферы. И при этом, Российской Федерации удается оставаться основной силой на Ближнем Востоке. Кроме того, РФ намерена увеличить свое влияние в Африке.

Bloomberg также оценило российскую экономику, которая, по мнению журналистов, стала практически самой здоровой в мире. Также отмечено, что Россия вернула влияние, утерянное при распаде СССР.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин считает, что Крымский мост простоит века.