Стало известно, из-за чего мог произойти пожар в корпусе ИТОМО на Биржевой линии

По предварительной информации, пожар в корпусе Университета ИТМО на Биржевой линии мог начаться из-за короткого замыкания.

Как сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу университета, предварительной причиной пожара в корпусе ИТМО на Васильевском острове стало короткое замыкание. Представитель вуз также рассказал, что очаг возгорания находился в офисном помещении на втором этаже. Пострадавших в результате пожар нет — на тот момент в здании были только охранники.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, пожарная служба получила сообщение о возгорании в 19:12. На место происшествия выезжали 15 человек личного состава и три пожарных расчета. Огонь успел распространиться по площади 8 «квадратов».

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