На Ленинском проспекте обокрали иностранца — у него случился сердечный приступ

На Ленинском проспекте обокрали иностранца &#8212; у него случился сердечный приступ
Полиция по-прежнему разыскивает грабителей. Фото: Baltphoto

В Красносельском районе Петербурге неизвестные напали на мужчину, избили его и похитили сумку с деньгами и документами.

Инцидент произошел возле одного из домов по Ленинскому проспекту, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Иностранец садился в автомобиль, когда на него напали злоумышленники, избили и забрали сумку, в которой находились документы и 3 тысячи долларов.

В итоге пострадавшего отправили в больницу с подозрением на сердечный приступ. Позже правоохранители обнаружили сумку брошенной неподалеку. Похоже, грабители просто не смогли найти аккуратно спрятанные деньги. Полиция продолжает розыск нарушителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Среднеохтинском проспекте из квартиры похитили деньги и имущество, в общей сложности, более чем на 11 миллионов рублей.

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