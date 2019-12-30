За 2019 год в Ленобласти привели в порядок более 200 км федеральных трасс

За год в Ленобласти отремонтировали почти 230 км дорог. Фото: pixabay

За год в Ленобласти отремонтировали почти 230 км дорог. Фото: pixabay

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» удалось завершить программу дорожных работ уходящего года. За это время в эксплуатацию был введено почти 230 км подведомственных федеральных дорог.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в коне года был завершен капитальный ремонт участков трассы «Скандинавия» и подъезд к МАПП «Светогорск». Упрдор «Северо-Запад» уже заключило контракты на капремонт других участков данной дороги: с 10 по 24 км и с 40 по 48 км. Работы по ремонту этих участков завершат осенью 2021 года.

Капремонт также выполнен на участках дорог «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Ломоносовском районе и «Сортавала» в Приозерском районе. Отремонтирован также участок трассы Петербург — Выборг — финская граница, «Магистральная». На КАД за это время отремонтировали 140 км дорог.

Работы по строительству и реконструкции в Ленобласти завершены на путепроводе ОЖД в районе поселка Мга и участке дороги «Сортавала» на границе с Карелией.

Для повышения уровня безопасности дорожного движения и ликвидации аварийно-опасных участков построили пешеходный переход в деревне Кисельня Волховского района на трасе «Кола», оборудовали искусственное освещение вдоль «Сортавалы» в 13 населенных пунктах, установили светофоры, смонтировали барьерные ограждения и нанесли дорожную разметку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт дорог в Петербурге продолжат в 2020 году.