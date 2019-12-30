Стало известно, какие нововведения ждут россиян с 1 января 2020 года

В следующем году в России вступят в силу множество законов, касающихся почти каждого. Отметим некоторые, наиболее важные из них.

С 1 января будет повышен пенсионный возраст, 61 год у мужчин, 56 лет — для женщин. Кроме того, проведут индексацию пенсионных выплат на 6,6%. Таким образом, средний размер страховой пенсии составит 16,4 тысяч рублей. Также более чем на 10 тысяч рублей будет увеличен размер декретного пособия и материнского капитала.

В следующем году расширят список жизненно необходимых лекарств, включив туда 24 препарата, среди которых противоопухолевые, противогрибковые, и лекарства для лечения гепатита С. Также теперь медикам будут выплачивать стимулирующие премии за обнаружение онкологии на ранней стадии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин подписал закон, предписывающей информировать граждан об имеющихся льготах.