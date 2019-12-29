Путин подписал закон об информировании граждан о положенных льготах

Путин подписал закон об информировании граждан о положенных льготах
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об информировании граждан о полагающихся льготах. Россияне также смогут выбрать вариант получения данной информации.

Так, о соответствующей информации можно будет узнать через официальный сайт госуслуг, единый колл-центр или посетив учреждение. Благодаря нововведению жители смогут получить полную, достоверную и оперативную информацию о господдержке не выходя из дома.

Закон будет способствовать и эффективности бюджетного планирования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о возвращении мест для курения в аэропорты. Соответствующий закон подписал глава РФ Владимир Путин. Места для курения оборудовали системой вентиляции.

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