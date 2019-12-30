Наргиз прокомментировала обвинения в русофобии

Певица Наргиз Закирова ответила на обвинения в русофобии.

«То, что я ненавижу Россию, а жителей этой страны называю «рожами», является мерзкой и подлой ложью! За что безапелляционно готова ответить на детекторе лжи!» — написала певица в Instagram.

Певица считает, что против нее организовали травлю в сети.

Ранее продюсер Макс Фадеев рассказал, что ненависть Наргиз к стране была почти что единственным поводом для конфликтов. Он отметил, что Наргиз похожа на персонажа из книги «Собачье сердце», которого превратили из пса в человека. Продюсер убежден, что комментировать поведение певицы то же, что и пытаться понять поступки Шарикова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Наргиз заявила, что лейбл Фадеева распался из-за нее. Певица считает, что у продюсера «происходит что-то с психикой». Она пожелала Фадееву здоровья.