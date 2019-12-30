Суд в Петербурге арестовал второго подозреваемого в подготовке терактов

Суд в Петербурге арестовал второго подозреваемого в подготовке терактов
Процесс проходил в закрытом режиме. Фото: Pixabay

Дзержинский районный вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Семенова, подозреваемого в подготовке терактов в новогодние дни, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Он будет находится под арестом до 29 февраля 2020 года.

Процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подозреваемые сознались в преступных намерениях. Информация о задержании сотрудниками ФСБ двоих россиян, намеревавшихся устроить взрыв в Северной столице в новогоднюю ночь, появилась утром понедельника. Важное содействие в поимке террористов российским спецслужбам оказали американские коллеги. Позже президент Путин позвонил Дональду Трампу, чтобы выразить благодарность.

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