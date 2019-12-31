Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, где опасно покупать косметику и духи

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору парфюмерно-косметической продукции. Специалисты также рассказали, где не стоит совершать такие покупки.

Петербургские специалисты посоветовали воздержаться от приобретения парфюмерии и косметики на улице, в магазинах и павильонах без фирменного наименования организации, адреса и режима работы. Также не стоит покупать данную продукцию без документов, подтверждающих качество.

Как сообщили на сайте ведомства, на упаковке должны быть сведения о назначении продукции, составе, условиях и способах применения, информация о хранении и другое.

Эксперты также рекомендуют обращать внимание на дату изготовления и срок годности.

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