Новый год встретили во Владивостоке

Новый год встретили во Владивостоке
После праздничного ужина владивостокцев ждет насыщенная программа развлечений. Фото: pixabay.com

Владивосток третьим на территории Российской Федерации вступает в Новый год. С ним также встречают 2020-й весь Приморский край, Хабаровский край, часть Якутии и Биробиджан.

Глава административного центра Приморского края Олег Гуменюк поздравил сограждан с наступающим Новым Годом, отметив, что «новый год будет таким, каким мы его построим вместе». Главный праздник года во Владивостоке встретят активной развлекательной программой. Новогодние гуляния развернуться на центральной площади города.

Владивостокцев ждут забег, салют и концерты. Праздничные площадки, где проводятся интерактивные игры, оборудованы фотозонами. Кроме того, горожанам предоставляется возможность принять участие в викторинах и караоке-битвах. Завершит торжество красочный фейерверк.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Санкт-Петербурга с наступающим Новым годом поздравляет тюлень Крошик.

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