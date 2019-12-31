Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах

Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах
Дубцова считает, что женщины должны следить за своим поведением. Фото: Wikipedia

Российская певица Ирина Дубцова считает, что жертвы насилия зачастую сами бывают виноваты в домогательствах.

По мнению артистки, «все в руках женщины». Именно женщина определяет грань, которую мужчина не должен переходить, и она способна её удерживать, считает Дубцова. Певица отметила, что у нее нет проблем с тем, чтобы указать мужчине на его неподобающее поведение.

Некоторые женщины, по мнению российской поп-звезды, вызывающее одеваются и, таким образом, приковывают к себе внимание мужчин, после чего оскорбляются их интересом. Дубцова считает такое поведением неправильным: «Какое она имеет право [возмущаться], если сама виновата?», — негодует артистка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица Наргиз прокомментировала слухи о её русофобии. Певица отрицает все обвинения и считает, что её намеренно травят.

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