Новый год по всей стране: в Калининграде завершили праздничную эстафету

"Пусть сбудутся ваши мечты, свершатся намеченные планы, а каждый день будет наполнен теплом и любовью, пусть 2020 год будет добрым для вас и ваших близких!" - завершил поздравление Силуанов. Фото: Baltphoto

"Пусть сбудутся ваши мечты, свершатся намеченные планы, а каждый день будет наполнен теплом и любовью, пусть 2020 год будет добрым для вас и ваших близких!" - завершил поздравление Силуанов. Фото: Baltphoto

Калининградская область последней входит в новое десятилетие. Теперь вся Россия отпраздновала наступление Нового 2020 года.

В Калининграде и области дольше всех ждали наступления Нового года. Глава административного центра, Алексей Силуанов, обратился к жителям с поздравлением. Он отметил множество начинаний и успешных проектов прошлого года, и рассказал о планах на следующий.

«В числе главных задач не только праздничные мероприятия, обновление городских территорий, но и бережное отношение к нашим ветеранам и приравненным к ним категориям граждан», — отметил Силуанов, напоминая о грядущем 75-летнем юбилее Победы в Великой Отечественной войне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский обменялись поздравлениями с Новым годом.