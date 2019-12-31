Новый год по всей стране: в Калининграде завершили праздничную эстафету

Калининградская область последней входит в новое десятилетие. Теперь вся Россия отпраздновала наступление Нового 2020 года.
В Калининграде и области дольше всех ждали наступления Нового года. Глава административного центра, Алексей Силуанов, обратился к жителям с поздравлением. Он отметил множество начинаний и успешных проектов прошлого года, и рассказал о планах на следующий.
«В числе главных задач не только праздничные мероприятия, обновление городских территорий, но и бережное отношение к нашим ветеранам и приравненным к ним категориям граждан», — отметил Силуанов, напоминая о грядущем 75-летнем юбилее Победы в Великой Отечественной войне.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский обменялись поздравлениями с Новым годом.