В Германии при пожаре в зоопарке сгорели десятки обезьян

Несколько десятков животных сгорели заживо в зоопарке немецкого города Крефельда. Пожар произошел в новогоднюю ночь из-за китайских фонарей.

Как сообщает издание Bild, правоохранительные органы нашли остатки от китайских фонарей на пепелище. Предполагается, что именно они могли быть причиной возгорания. Праздничные фонари упали прямо на вольер с обезьянами, в результате чего он загорелся. Все животные, находящиеся внутри вольера, погибли. В зоопарке остались только гориллы, которые обитают отдельно — в уличном вольере.

По словам главы городской полиции, небесные фонари запрещено запускать еще с 2009 года. Полиция начала расследование. Согласно предварительным данным, нарушителям грозит наказание за поджог по неосторожности.

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