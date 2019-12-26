С 1 января в России введут «пенсии» для цирковых животных

С 1 января в России введут &#171;пенсии&#187; для цирковых животных
Цирк. Фото: Baltphoto_Михаил_Киреев

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что законодательные изменения позволят избавиться от практики выбрасывания цирковых животных на улицу.

По его словам, с начала предстоящего года таких зверей начнут обеспечивать пожизненным содержанием.

Как сообщили «РИА Новости», Бурматов добавил, что животным также больше не смогут давать медикаменты, повышающие «эффективности». Он отметил, что такие препараты вредят их здоровью.

Кроме того, нововведения дают возможность конфискации циркачей, в содержании которых будут выявлены нарушения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что бывший капитан сине-бело-голубых предложил запретить цирки с животными.

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