Петербург вошел в десятку популярных направлений на Рождество

В России выявлены города, пользующиеся наибольшей популярностью у туристов на Рождество.

Согласно данным сервиса бронирования жилья и отдыха Tvil.ru, в топ-10 городов для путешествия на рождество вошли следующие российские города: Севастополь, Петербург, Москва, Ярославль, Переславль-Залесский, Казань, Екатеринбург, Суздаль, Воронеж и Тверь.

Как сообщает сервис, российские путешественники намерены отправиться отдыхать на православное Рождество на период от полутора до 13 ночей, а потратить на проживание они намерены от 1,2 до 18,5 тыс. рублей в сутки. Самый дешевый отдых на Рождество ждет туристов в Воронеже (1,2 тыс. рублей в сутки), а самый дорогой — в Суздале (в среднем 18,5 тыс. рублей).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне выбирают Ленобласть для новогоднего отдыха.