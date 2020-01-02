Петербург вошел в десятку популярных направлений на Рождество

Петербург вошел в десятку популярных направлений на Рождество
Петербург. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В России выявлены города, пользующиеся наибольшей популярностью у туристов на Рождество.

Согласно данным сервиса бронирования жилья и отдыха Tvil.ru, в топ-10 городов для путешествия на рождество вошли следующие российские города: Севастополь, Петербург, Москва, Ярославль, Переславль-Залесский, Казань, Екатеринбург, Суздаль, Воронеж и Тверь.

Как сообщает сервис, российские путешественники намерены отправиться отдыхать на православное Рождество на период от полутора до 13 ночей, а потратить на проживание они намерены от 1,2 до 18,5 тыс. рублей в сутки. Самый дешевый отдых на Рождество ждет туристов в Воронеже (1,2 тыс. рублей в сутки), а самый дорогой — в Суздале (в среднем 18,5 тыс. рублей).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне выбирают Ленобласть для новогоднего отдыха.

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