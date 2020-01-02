На Кубинской задержали водителя каршеринга с пистолетом

В Московском районе Петербурга полиция задержала подозреваемого в хранении боеприпасов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в 00:00 1 января полиция остановила каршеринговый автомобиль «Ниссан Кашкай» на АЗС, расположенной на Кубинской улице. Автомобилем управлял ранее судимый гражданин 1969 года рождения. При осмотре авто между сидениями полицейскими был найден пистолет с магазином и патронами.

Экспертиза показала, что пистолет относится к категории огнестрельного оружия и пригоден для стрельбы. Кроме того, было установлено, что один из семи патронов также пригоден к стрельбе.

Возбуждено уголовно дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина с пистолетом выстрелил в глаз петербуржцу на Марата.