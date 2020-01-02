В Ленобласти неизвестный ограбил пенсионерку

В поселке Горелово Ленинградской области на улице Коммунаров утром, 1 января, злоумышленник обокрал пенсионерку.
С применением физической силы неизвестный отобрал у женщины сумку. В сумке находились 600 рублей, документы, а также мобильный телефон.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Ущерб от нападения составил 15 тысяч рублей.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об еще одном пожаре в Ленобласти. Спасатели справились с огнем, охватившим постройку во Всеволожском районе. Как сообщили ГУ МЧС РФ по Ленобласти, к двум часам дня огонь был ликвидирован. Обошлось без пострадавших.