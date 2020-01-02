Центробанк начнет взимать комиссию за переводы по Системе быстрых платежей

С 1 января 2020 года Центральный банк России начал взимать с банков комиссию за переводы денежных средств по Системе быстрых платежей. Данная система позволяет переводить деньги по номеру телефона.

С каждого перевода Центробанку будут перечисляться от пяти копеек до трех рублей, комиссия будет меняться в зависимости от суммы. Комиссия также будет разделяться между банком получателя денежных средств и отправителем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец-мошенник заработал на доверчивых стариках три миллиона рублей, представляясь дальним родственником, попавшим в дорожно-транспортное происшествие.