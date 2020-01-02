Дороги в Ленобласти заледенели: жители не могут уехать с дач после праздников

Во Всеволожском районе Ленобласти в поселке Лемболово при спуске с Советской горы дорога полностью покрылась льдом.

2 января об этом рассказали очевидцы в Сети. Фотографии дороги опубликовали сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Местные жители жалуются, что люди не могут уехать с дач после празднования Нового года из-за замерзшей дороги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по сравнению с прошлым годомколичество пассажиров, ездящих на поездах «Аллегро» увеличилось на 15%. Во время новогодних праздников между Хельсинки и Петербургом будут курсировать сдвоенные составы.