Дороги в Ленобласти заледенели: жители не могут уехать с дач после праздников

Дороги в Ленобласти заледенели: жители не могут уехать с дач после праздников
Дороги. Фото: vk.com/spb_today

Во Всеволожском районе Ленобласти в поселке Лемболово при спуске с Советской горы дорога полностью покрылась льдом.

2 января об этом рассказали очевидцы в Сети. Фотографии дороги опубликовали сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Местные жители жалуются, что люди не могут уехать с дач после празднования Нового года из-за замерзшей дороги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по сравнению с прошлым годомколичество пассажиров, ездящих на поездах «Аллегро» увеличилось на 15%. Во время новогодних праздников между Хельсинки и Петербургом будут курсировать сдвоенные составы.

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