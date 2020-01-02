Максим Левченко опубликовал видео с подростком, сморкающимся в денежные купюры

Российский бизнесмен на страничке «Инстаграме» опубликовал видеозапись, на которой подросток сидит с разбросанными денежными купюрами, сморкается в одну из них, а затем выбрасывает ее.

После этого подросток убирает с колен остальные деньги и рассказывает о гастропрстранстве в ТЦ «Сити-Молл», который организовала фирма Fort Group. Максим Левченко является управляющим партнером данной организации.

Состояние Максима Левченко оценивают в 24 миллиарда рублей. На данный момент бизнесмен воспитывает троих детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о «дымящемся» здании Лахта Центра. Очевидцы «дымящегося» Лахта Центра опубликовали снимки и видео в Сети. Люди считают, что в здании произошел пожар.