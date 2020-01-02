Лахта Центр «дымится»: несутся пожарные расчеты

Очевидцы «дымящегося» Лахта Центра опубликовали снимки и видео в Сети. Люди считают, что в здании произошел пожар.

Информация о произошедшем появилось в Сети 2 января.

«Башня снова горит? Со стороны Сестрорецка уже несутся пожарные расчёты», — сообщили очевидцы ЧП в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с двумя легковыми авто на Кубинской. В ходе разбирательств водитель Hyundai с большим количеством пассажиров отошли «погреться», после чего сбежали с места ДТП.