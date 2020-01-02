Hyundai и Nissan столкнулись на Кубинской, виновник скрылся с места ДТП

В Петербурге на перекрестке Кубинской и Благодатной улицах произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель одной из машин с пассажирами скрылись с места происшествия.

Авария случилась в ночь на четверг, 2 января. Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», при проезде с Кубинской улицы в сторону Митрофаниевского проспекта, водитель Hyundai попытался проехать на «красный».

В результате нарушения ПДД в правый борт иномарки врезался водитель Nissan.

В ходе разбирательств водитель Hyundai с большим количеством пассажиров отошли «погреться», после чего сбежали с места ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о лобовом ДТП в поселке Песочный. Участниками аварии стали автобус и легковушка.