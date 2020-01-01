Дорогу перекрыли: автобус и кроссовер столкнулись лоб в лоб в Песочном

В поселке Песочный произошло лобовое столкновение двух транспортных средств. Дорогу не поделили автобус 109 и кроссовер.

Все произошло среди ночи 2 января на Ленинградской улице. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что пассажирский транспорт почти полностью перегородил проезд.

«Дорога перекрыта», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Обстоятельства произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о подорожании проезда на общественном транспорте в Петербурге.