В Петербурге подорожала стоимость проезда в общественном транспорте

В Петербурге подорожала стоимость разового проезда на общественном транспорте. С 1 января придется заплатить на 10 рублей больше.

Так, в городском метрополитене стоимость жетона составила 55 рублей, вместо 45. При этом за проезд на наземном транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы) комитет по тарифам города распорядился установить цену в размере 50 рублей.

Теперь петербуржцам и гостям Северной столицы значительно выгоднее пользоваться картами. Стоимость в метро по «Подорожнику» увеличится всего на два рубля. Если воспользоваться в метрополитене «Единой картой петербуржца», стоимость проезда составит привычные 36 рублей.

С начала 2020 года также увеличивается на 4% стоимость многоразовых проездных билетов. Так, единый месячный проездной в метро обойдется в 1870 рублей, при использовании всего общественного транспорта города, как наземного, так и подземного — 3015 рублей. Стоимость проездного для пенсионеров и ветеранов составит 623 рубля, для учащихся — 535 рублей, для студентов — 1075 рублей.

Также выросла стоимость проезда на маршрутках. Однако владельцы коммерческих маршрутов вправе сами решать, на сколько они поднимут цену. Но стоимость проезда в указанных транспортах может увеличиться максимум на 10 рублей — до 50 рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что «Единая карта петербуржца» позволит сэкономить на проезде 19 рублей. Речь идет о покупке жетонов в метро.