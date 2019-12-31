ЕКП позволит сэкономить 19 рублей на проезде в метро Петербурга

ЕКП позволит сэкономить 19 рублей на проезде в метро Петербурга
Метро в Петербурге. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Горожане, у которых есть Единая карта петербуржцы, смогут ездить в городском метрополитене со скидкой. Скидка будет действовать в течение всего 2020 года.

Как сообщает медиацентр петербургского правительства, распоряжение по тарифам было принято 30 декабря. Согласно документу, один жетон обойдется пассажиру в 55 рублей. Единоразовый проезд по «Подорожнику» будет стоить 38 рублей, а по ЕКП — 36 рублей, что позволит сэкономить жителям Северной столице около 19 рублей с каждого проезда.

Карта позволяет держателям экономить и получать бонусы в магазинах, аптеках, а также в учреждениях культуры, досуга и спорта. На сегодняшний день к проекту присоединились около 200 компаний — их список будет увеличиваться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проездной на электрички станет дороже с 1 января.

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