Проездной на электрички станет дороже с 1 января

В следующем году проездные на электрички подорожают на сумму от 20 до 270 рублей.

Рост цен коснется всех видов общественного транспорта, не только трамваев, троллейбусов, автобусов и метрополитена, но и электропоездов. С 1 января 2020 года, как сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», комбинированный проездной, включающий в себя все виды транспорта, вырастет в цене на 270 рублей и будет стоить 5650 рублей.

На 225 рублей подорожает единый месячный проездной на метро и пригородные электрички, распространяющейся на поездки в радиусе 30 километров от Петербурга. Его обновленная стоимость составит 4505 рублей. При этом абонемент на пять суток будет стоить на 20 рублей дороже, чем раньше — 1088 руб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проезд в автобусах в Ленинградской области с 1 января следующего года подорожает на 10%.