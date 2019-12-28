Проездной на электрички станет дороже с 1 января

Проездной на электрички станет дороже с 1 января
Подорожание составит примерно от 2% до 5%. Фото: Baltphotо

В следующем году проездные на электрички подорожают на сумму от 20 до 270 рублей.

Рост цен коснется всех видов общественного транспорта, не только трамваев, троллейбусов, автобусов и метрополитена, но и электропоездов. С 1 января 2020 года, как сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», комбинированный проездной, включающий в себя все виды транспорта, вырастет в цене на 270 рублей и будет стоить 5650 рублей.

На 225 рублей подорожает единый месячный проездной на метро и пригородные электрички, распространяющейся на поездки в радиусе 30 километров от Петербурга. Его обновленная стоимость составит 4505 рублей. При этом абонемент на пять суток будет стоить на 20 рублей дороже, чем раньше — 1088 руб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проезд в автобусах в Ленинградской области с 1 января следующего года подорожает на 10%.

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