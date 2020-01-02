Туристы чаще всего покупают билеты на автобус до Петербурга

Путешествовать таким образом в Северную столицу предпочитают москвичи.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Обо всем свидетельствуют результаты исследования сервиса «Туту.ру». Почти 90% проданных билетов на междугородные автобусы приходится на путешествия по России. Чаще всего на автобусе едут до Санкт-Петербурга – особенно такой образ передвижения предпочитают жители Москвы. Также из Москвы люди ездят в Ростов-на-Дону, Воронеж и другие города

Среди популярных зарубежных автобусных направлений отметили маршрут из Москвы в Минск, на втором месте оказался маршрут из Петербурга в Таллин, на третьем – Москва-Киев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обнародован рейтинг самых могущественных стран мира.