Эксперты назвали витамины, которые помогут пережить зиму

Эксперты назвали витамины, которые помогут пережить зиму
Фото: pixabay.com

Витаминный курс стоит пропивать в течение месяца.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Обо всем сообщает RT, ссылаясь на эксперта ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова. доктор медицинских наук Валерий Сергеев. Во-первых, считает он, нужны витамины группы В – они помогают регулировать белковые и энергетические обмены. Также нужно употреблять калий, марганец и цинк для хорошей работы мозга. Не стоит забывать о витаминах А, Е и С.

При этом врач подчеркнул, что витамины можно получать из засоленных и квашенных продуктов – овощи, фрукты, ягоды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы подвержены депрессиям из-за нехватки витамина D. Его дефицит влечет серьезные последствия для любого человека.

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