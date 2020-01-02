Эксперты назвали витамины, которые помогут пережить зиму

Витаминный курс стоит пропивать в течение месяца.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Обо всем сообщает RT, ссылаясь на эксперта ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова. доктор медицинских наук Валерий Сергеев. Во-первых, считает он, нужны витамины группы В – они помогают регулировать белковые и энергетические обмены. Также нужно употреблять калий, марганец и цинк для хорошей работы мозга. Не стоит забывать о витаминах А, Е и С.

При этом врач подчеркнул, что витамины можно получать из засоленных и квашенных продуктов – овощи, фрукты, ягоды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы подвержены депрессиям из-за нехватки витамина D. Его дефицит влечет серьезные последствия для любого человека.