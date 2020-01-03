Морскую пехоту России назвали одной из лучших в мире

Российская морская пехота вошла в пятерку лучших в мире. Рейтинг составило американское издание The National Interest.

На первом месте расположился американский Корпус морской пехоты. Специалисты отметили, что американцы выделились своей численностью — порядка 186 тысяч человек и еще 38 тысяч бойцов в резерве. Следом идет отечественная морская пехота. Как пишет автор материала, она отличается подготовкой и боеспособной силой.

Замкнула тройку лидеров Королевская пехота Великобритании. Несмотря на численность в семь тысяч человек, подданные королевы находятся в состоянии боевой готовности.

Журналисты также выделили морпехов Южной Кореи и китайскую морскую пехоту.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что армия Соединенных Штатов готовится к войне телепатов. Военные разрабатывают шлем для чтения мыслей.