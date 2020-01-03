Автомобилисты застряли в пробках на российско-финской границе

Автомобилисты застряли в пробках на российско-финской границе
Автомобилисты стоят в пробке. Фото: pixabay

Россияне застряли пробке на выезде в Финляндию. Около 400 машин насчитали в районе 12 часов на пункте пропуска Светогорск, порядка 500 — в Брусничном.

Сегодня, 3 января, на границе собрались большие пробки. Со слов очевидцев в онлайн-сервисе «НаГранице.ру», который отслеживает дорожную ситуацию на выезде из страны и въезде, вереница из машин растянулась от отделения полиции до самого пункта пропуска.

В Брусничном автомобилисты стоят от моста, где расположен первый пограничный пост.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жители Петербурга, возвращающиеся из Финляндии, встали в пробку. Огромное количество машин застряли на границе после празднования Нового года, 2 января.

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