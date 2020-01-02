Петербуржцы, возвращающиеся из Финляндии, встали в пробку

Петербуржцы, возвращающиеся из Финляндии, встали в пробку
Петербуржцы стоят в пробках. Фото: pixabay

Огромное количество машин стоят на границы после празднования Нового года.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Обо всем рассказывают сами автомобилисты, которые не скоро окажутся в Санкт-Петербурге. С финской стороны в Брусничное и Торфяновку стоят до 200 машин. Дело в том, что россиянам устроили тотальную проверку сумок. С начала 2020 года вступили в закон новые правила – теперь нельзя провозить на одного человека товаров на сумму более 200 евро и более 25 килограммов. За нарушение придется заплатить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дороги в Ленобласти заледенели: жители не могут уехать с дач после праздников. Во Всеволожском районе Ленобласти в поселке Лемболово при спуске с Советской горы дорога полностью покрылась льдом.

пробка таможня финляндия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шнуров пошутил над Алсу: «Я бы накрутил бы баллы, но не дали»
Петербурженка рассказала об упавшем с крыши горящем человеке на Боровой
Volkswagen лишился бампера в ДТП на съезде с Литейного
Подросток на Новым год набросился на отчима с ножом
Петербуржцы, возвращающиеся из Финляндии, встали в пробку
Максим Левченко опубликовал видео с подростком, сморкающимся в денежные купюры
В Ленобласти неожиданно умерла 10-месячная девочка
Боярский начал год с нарушения ПДД