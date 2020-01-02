Петербуржцы, возвращающиеся из Финляндии, встали в пробку

Огромное количество машин стоят на границы после празднования Нового года.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Обо всем рассказывают сами автомобилисты, которые не скоро окажутся в Санкт-Петербурге. С финской стороны в Брусничное и Торфяновку стоят до 200 машин. Дело в том, что россиянам устроили тотальную проверку сумок. С начала 2020 года вступили в закон новые правила – теперь нельзя провозить на одного человека товаров на сумму более 200 евро и более 25 килограммов. За нарушение придется заплатить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дороги в Ленобласти заледенели: жители не могут уехать с дач после праздников. Во Всеволожском районе Ленобласти в поселке Лемболово при спуске с Советской горы дорога полностью покрылась льдом.