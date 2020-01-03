МЧС рассказали подробности пожара на Червонного Казачества

В Санкт-Петербурге в Кировском районе на улице Червонного Казачества, 36 днем, 3 января, в квартире на первом этаже произошел пожар на площади 11 кв. м.

В Главном управлении МЧС России по Петербургу сообщили, что погибших и пострадавших нет. Семь жильцов дома были эвакуированы.

Пожар был потушен в 17:02.