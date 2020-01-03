МЧС рассказали подробности пожара на Червонного Казачества

МЧС рассказали подробности пожара на Червонного Казачества
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге в Кировском районе на улице Червонного Казачества, 36 днем, 3 января, в квартире на первом этаже произошел пожар на площади 11 кв. м.

В Главном управлении МЧС России по Петербургу сообщили, что погибших и пострадавших нет. Семь жильцов дома были эвакуированы.
Пожар был потушен в 17:02.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге на автодороге «Кола» произошла авария с участием легкового автомобиля. Сотрудники ГИБДД отметили, что в аварии ранения получили три человека. Был ранен водитель, а также два ребенка.
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