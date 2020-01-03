На перекрестке Богатырского и Коломяжского ДТП: приехала скорая

В Санкт-Петербурге на пересечении Коломяжского и Богатырского проспектов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказали, что ДТП случилось в 19:30.

Очевидцы отметили, что машина марки «Форд Фокус» поворачивала налево, а BMW ехал на красный.