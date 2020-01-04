Самолет рейса Тюмень — Петербург вынужденно садится в Перми

Самолет рейса Тюмень &#8212; Петербург вынужденно садится в Перми
Выясняются подробности произошедшего. Фото: pixabay

Воздушное судно компании Red Wings, которое направлялось из Тюмени в Петербург, вынуждено совершить аварийную посадку. По предварительным данным, причиной экстренных мер стал отказ навигационной системы.

Самолет A320-232 сядет в пермском аэропорту Большое Савино.

По данным 78.ru, в настоящее время воздушное судно рейса RWZ612 вырабатывает топливо близ Перми.

Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крушении самолета в Судане. В результате произошедшего погибли 15 человек. Самолет находился в пяти километрах от воздушной гавани.

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Самолет рейса Тюмень — Петербург вынужденно садится в Перми
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