В Судане самолет, едва оторвавшийся от земли, рухнул

В результате инцидента погибли 15 человек.

Все случилось сегодня, 2 января. Обо всем сообщает арабский телеканал «Аль-Арабия». По предварительным данным, военный самолет «Антонов» вылетел из аэропорта города Эль-Генейна и потерпел крушение в пяти километрах от воздушной гавани. Что стало причиной инцидента – не уточняется. В результате погибли 15 человек, среди них могли быть представители местного судейского корпуса и сотрудник Всемирной продовольственной организации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что крушение самолета EgyptAir в 2016 году произошло из-за утечки кислорода. Эксперты из комиссии по расследованию катастрофы также заявляли, что на телах погибших были обнаружены остатки взрывчатого вещества. Однако, французское расследование также опровергло эти данные.